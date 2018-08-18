Krylya Sovetov - Lokomotiv Moscow maçı öncesi rakamlar

Krylya Sovetov ve Lokomotiv Moscow, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. 4 puanlı Krylya Sovetov 9. sırada bulunuyor, Lokomotiv Moscow 2 puana sahip ve 14. sırada. Krylya Sovetov son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lokomotiv Moscow son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Krylya Sovetov kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Lokomotiv Moscow sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Krylya Sovetov son haftadaki Terek müsabasında 1-3 yenildi.

Lokomotiv Moscow ise Zenit St. Petersburg karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Krylya Sovetov, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Krylya Sovetov, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

Lokomotiv Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokomotiv Moscow, 0 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ