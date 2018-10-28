Krylya Sovetov - Zenit St. Petersburg düellosu

Rusya Premier Lig maçında Krylya Sovetov ile Zenit St. Petersburg, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Krylya Sovetov 11 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Zenit St. Petersburg 25 puanda ve 1. sırada. Krylya Sovetov, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Zenit St. Petersburg son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 597 kodlu maçı oynayanlar; Krylya Sovetov galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.10, Zenit St. Petersburg galibiyet oranı 1.55. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Krylya Sovetov son haftadaki Terek müsabasında 1-3 yenildi.

Zenit St. Petersburg ise Lokomotiv Moscow maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Krylya Sovetov, 2 gol attı ve 7 gol yedi.

Zenit St. Petersburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Zenit St. Petersburg, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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