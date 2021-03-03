KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi

AA

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Şubat ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0,91, yıllık yüzde 15,61 arttığını hatırlatan Zeytinoğlu, "Bu artışın baz etkisiyle nisana kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Para politikalarından taviz verilmediği takdirde nisandan sonra enflasyonun düşüşe geçeceğini ve Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefine yaklaşılabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimlerine baktığımızda, imalat sanayinin yüzde 29,57 ile yine ortalamanın üzerinde arttığını görüyoruz. Ana sanayi gruplarına baktığımızda, ara malında yüzde 33,77 artış ve dayanıklı tüketim malında yüzde 29,29 artış yine ÜFE ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. İmalat sanayi ürün fiyatlarındaki maliyet baskısı devam etmekle birlikte sermaye malında ise yüzde 26,54 artışın şubat ayında ÜFE ortalamasının altında gerçekleştiğini görüyoruz."