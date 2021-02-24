KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ticaret yaparken hem çalışanlar hem de müşterlerle temas kurmak zorunda kalan esnaf, tüccar ve sanayicilerin de öncelikli olarak aşılanmasını beklediklerini bildirdi.

KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi
AA

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, kısmen de olsa ihracat odaklı çalışan sanayi sektörünün salgından çok etkilenmediğini ancak çarşı pazar esnafının ciddi sıkıntı yaşadığını, hizmet sektörünün ise adeta bittiğini belirtti.

Kayseri'de birçok iş yerinin camında 'Nefes alamıyoruz' yazıları bulunduğunu ifade eden Gülsoy, bu sektöre acilen can suyu, nefes verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülsoy, salgınla mücadelede kısıtlamayı yerele indiren yeni sistemle ilgili, "Bu, geç alınmış bir karar. Gerekirse HES kodu uygulamasıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve bu kuralları sıkı denetleyerek buradaki iş yerlerini açmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de vaka sayılarının halen yüksek seyrettiğine dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Uyarılara biraz daha dikkat edersek sarı listeye, yani 'normal' olarak görülen iller arasına katılacağız. Son iki haftanın verileri baz alınarak 1 Mart'tan itibaren kısıtlamalar kademeli olarak esnetilecek. Bu noktada il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının elbette 'önce insan-önce sağlık' dedikten sonra üyelerimizin ve küçük esnafın yaşamasını da sağlayacak esnekliği göstereceğini umuyoruz. Gelin, hep beraber turuncuyu, sarıya, sarıyı maviye çevirmek için mücadele edelim."

- "Esnaf, tüccar ve sanayiciler de öncelikli aşılanmalı"

Kentteki aşılama çalışmalarına değinen Gülsoy, şu ana kadar yaklaşık 125 bin kişiye aşı yapıldığını bildirdi.

Aşılama ne kadar hızlı yapılırsa normale o kadar çabuk dönüleceğine işaret eden Gülsoy, "Aşılama tüm dünyada orantılı yapılmazsa uluslararası ticarette dengelerin sağlanması da zor olur. Bazı ülkeler aşıya rahatlıkla ulaşabilirken birçok ülke maalesef tek bir aşı bile bulamıyor. Yani parayla aldığımız aşının dağıtımında da adalet istiyoruz. Her gün iş yerine giden, doğal olarak ticaretini yaparken hem çalışanlar hem de müşteriyle temas kurmak zorunda kalan esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin de öncelikli aşılanmasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, esnafın, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesini de beklediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"80 bin öğrencisi olan 4 üniversitelerimizde de yüz yüze eğitime geçilmesini bekliyoruz. Üniversitelerimizde okuyan 80 bin öğrencimizin 40 binden fazlası şehir dışından geliyor. Bu öğrencilerin eğitimi için şehrimize gelmesi ticareti her manada canlandıracaktır. YÖK, uygulamalı derslerin yüz yüze, diğerlerinin ise online yapılmasını tavsiye etti. Vaka sayılarına göre illerde de Valiliklere ve üniversitelere yüz yüze eğitim için yetki verilmeli."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Koronavirüs aşısı hakkında
SAĞLIKKorona aşısının yan etkileri var mı?
MHRS randevu al: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 Aşı randevu e-Devlet başvuru ekranı
SAĞLIKMHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs konuşurken işte böyle yayılıyor! - Haberler
SAĞLIKKonuşurken korona işte böyle yayılıyor!
24 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 9 bin 107
SAĞLIKVaka sayısı 9 bini aştı
Ağız kokusuna karşı 7 etkili önlem - Haberler
SAĞLIKMaske kullanımı bu sorunu açığa çıkardı!
Covid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi - Haberler
SAĞLIKCovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe ...
SON DAKİKA: Mutant virüs uyarısı! Ağır ve şiddetli geçecek
SAĞLIKKritik uyarı! Hastalık ağır ve şiddetli geçecek