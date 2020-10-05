AA

Milli Muharip Uçak Projesi'nde sorumluluk üstlenen firmalardan HAVELSAN, FIVE-ML Ar-Ge Projesi kapsamında KTO Karatay Üniversitesiyle ortak bir çalışma içerisine girdi.

HAVELSAN'ın T-129 Atak helikopterinin simülatörü ATAKSİM, insansız hava aracı Anka Simülatörü, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) Simülatörü, Hava Savunma Eğitim Merkezi gibi projelerde kullandığı ve Milli Muharip Uçak Projesi Harekat Analizi kapsamında kullanılması planlanan Milli Taktik Çevre Simülasyonu (MTÇS) yazılımının, kural tabanlı davranış altyapısından, öğrenen yapay zeka tabanlı davranış altyapısına geçirilmesinin hedeflendiği projenin bir kolunu yürütecek KTO Karatay Üniversitesi, çalışmalarını savunma sanayisinde yapay zekaya odakladı.

Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Altun, AA muhabirine, dünyada yapay zeka çalışmalarının çok ciddi bir hız kazandığını söyledi.

- "Yeni bir teknolojik devrimin eşiğindeyiz"

Yapay zekanın uygulama alanının çok geniş olduğunu belirten Altun, "İnsanlar gibi karar veren, değişen ortamlara insanlar gibi uyum sağlayabilen cihazların ortaya çıkması başladı. Bunların prototipleri yapılıyor şu anda. Bunların ürün haline gelmesi, özellikle savunma sanayisi ve sağlık sektöründe önemli gelişmelere gebe. Şu ana kadar teknolojik gelişmelerin altında yarı iletken teknolojileri ve haberleşme teknolojileri var." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye yapay zeka konusunda avantajlı bir konumda"

Söz konusu teknolojilerin insanlık için büyük bir devrim oluşturduğunu vurgulayan Altun, "Şimdi yeni bir teknolojik devrimin eşiğindeyiz. O da yapay zeka devrimi. Türkiye de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Örneğin haberleşme alanında Türkiye’nin 5G teknolojilerine çok ciddi katkıları var. Önemli bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar şu anda 5G teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye şu anda yapay zeka konusunda 'avantajlı bir konumda' diyebiliriz. Çünkü bu teknolojik devrimi kaçırmadı ve dünyayla eş zamanlı olarak bu konuda teknoloji üretiyor." diye konuştu.

Altun, savunma sanayisinde hem üniversitelerin hem de özel şirketlerin önemli yatırım ve çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Türkiye'de en büyük eksik güçlü şirketlerin bulunmamasıydı. Ancak özellikle savunma sanayisinde HAVELSAN gibi artık ilk 100’de yer alan şirketlerimiz var ve bunlar sağlam bir Ar-Ge ekosisteminin oluşmasına katkı sağlıyor. Türkiye'de üniversitelerin, akademik çalışmaların da kritik eşiği geçtiğine inanıyorum. Bunun dışında kamu desteğini, gayretini görmemek mümkün değil. Türkiye bir teknolojik atılım peşinde diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyle muharip platformların görev simülatörlerinde, taktik eğitim amacıyla kullanılan ortamın akıllandırılmasıyla gerçekçiliğin artırılacağını anlatan Altun, "Savunma sanayisi için Ar-Ge ekosisteminin oldukça sağlıklı bir noktaya ulaştığını düşünüyorum. Biz de üniversite olarak bu ekosisteme girmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda HAVELSAN'ın geliştirmiş olduğu 'Milli Taktik Çevre Yazılımı'nın yapay zeka ile akıllandırılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu, gerçekten yüksek Ar-Ge içeren bir proje. Bu proje sayesinde pilotlarımız taktik çevre yazılımı üzerinden akıllandırılmış bir eğitim alabilecek. Bu konuda oldukça heyecanlıyız. Yaptığımız çalışmaları savunma sanayiine odakladık." şeklinde konuştu.

Altun, projeyle, taktik seviyede harp oyunlarının ve gerçek harekat ortamında kullanılabilecek karar destek sistemlerinin yolunun açılacağını söyledi.