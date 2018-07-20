KTP Kotka - Jyvaskyla JK maç önü

Finlandiya Ykkönen maçında KTP Kotka ile Jyvaskyla JK, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi KTP Kotka 16 puanla 6. sırada, Jyvaskyla JK 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi KTP Kotka, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jyvaskyla JK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 224 kodlu maçı oynayanlar; KTP Kotka galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jyvaskyla JK galibiyet oranı 0.00.

KTP Kotka son haftadaki Oulu müsabasında 1-0 kazandı.

Jyvaskyla JK ise EIF Ekenas karşılaşmasında 2-1 yenildi.

KTP Kotka, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 6 gol yedi.

Jyvaskyla JK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jyvaskyla JK, 6 gol atarken 8 gol yedi.

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