KTP Kotka - Klubi 04 maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. KTP Kotka, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü Klubi 04 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi KTP Kotka 26 puanla 7. sırada, Klubi 04 13 puanla 10. sırada bulunuyor. KTP Kotka son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Klubi 04, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 583. İddaa'da KTP Kotka kazanır 1.35, berabere biter 3.80, Klubi 04 kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KTP Kotka önceki hafta AC Kajaani mücadelesinde 3-1 yenildi.

Klubi 04 ise Jyvaskyla JK karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

KTP Kotka, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 12 gol yedi.

Klubi 04, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Klubi 04, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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