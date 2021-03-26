KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, mezunlar ile eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek iş ve staj konusunda destek olacaklarını belirtti.

KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor
AA

Çuvalcı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencilerle yüz yüze eğitim yapamadıklarını söyledi.

Özellikle mühendislik, tıp, diş ve eczacılık gibi uygulama gerektiren bölümlerde öğrencilerin eğitim gördüğü 66 yıllık köklü bir üniversite olduklarına işaret eden Çuvalcı, şunları kaydetti:

"35 bin civarında öğrencimiz, 5 bin 300 akademik ile idari personelimizle aidiyeti ve kültürü olan bir üniversiteyiz. Bu manada biz öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize çağın gerektirdiği en son bilgileri, teknolojiyi öğretmeye çalışıyoruz. Bizim için öğrencilerimiz olmazsa olmazımız, öğrencilerimizle ilgili çok değişik projelerimiz var. Öğrencilerimizin projelerini hayata geçirecekleri bir girişim evi ile Fablak Proje Atölyesi dediğimiz proje atölyesini hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Çuvalcı, üniversite bünyesinde bulunan Kariyer Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Öğrencilerimizin iş dünyasıyla ilişkilerini düzenlemek için merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Kariyer Merkezimize de yeni bir yönetim geldi. Yeni aşk ve heyecanla göreve sarıldı. Müdürümüz, öğrencilerimizi yeni iş dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor. Çok güzel fikir ve projeleri var." diye konuştu.

Kariyer Merkezinin dünya haritasında KTÜ'den mezun olan öğrencilerin nerede olduklarını belirten bir çalışmasının da olduğunu vurgulayan Çuvalcı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize seçmeli olarak Kariyer Planlama dersi veriyoruz. Kariyerlerini nasıl daha iyi planlayacaklarını, bu konuda nasıl daha hazırlıklı olabileceklerini, bu dersi alarak öğrenecekler. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve bizim Kariyer Merkezimiz çok yakın iş birliği içerisinde. Geçen yıl güzel bir Kariyer Fuarı düzenlemiştik. Bu fuara çok büyük firmalar katılım sağladı. Öğrencilerimiz bu konuda çok memnun kalmışlardı."

Çuvalcı, geçen yıl fuar kapsamında Türkiye'de en yüksek staj başvurusu yapan ve kabul gören öğrencilerin KTÜ'den olduğunu belirterek, "109 öğrencimiz düzenlenen fuarda staj yapma imkanı buldu. Bunun yanında salgın döneminde kesintisiz çevrim içi eğitimlerimiz var. Eğitimlerimize üniversite dışından da vatandaşlar katılarak bu hizmetten faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

KTÜ'den mezun olduktan sonra siyaset ve iş dünyasında görev yapan birçok öğrencinin olduğunu ifade eden Çuvalcı, "Siyaset ve iş dünyasında bulunan mezunlarımızla mevcut öğrencilerimiz arasında bir köprü oluşturmayı düşünüyoruz. Mezunlar ve öğrenciler arasında bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Staj ve iş bulmada mezunlarımıza yardımcı olmayı istiyoruz." dedi.

Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu da bugüne kadar 6 fuar gerçekleştirdiklerini, bölgesel anlamda düzenlenen 2 fuara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyledi.

Kalaycıoğlu, bu yıl KTÜ'nün 66. yılını kutladıklarını belirterek, bölümlerde etkinliklerin planlamalarını yapacaklarını ve düzenleyecekleri programlarda KTÜ lobisini oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME