Kuaför ortakların para kavgası kanlı bitti 0:00 / 0:00

DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kuaför dükkanı işleten ortaklar A.T. ile B.K. ve M.K., dün, saat 17.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'ndaki bir kafeteryada buluştu. Kafeteryaya A.T 'nin arkadaşları O.Ç., B.C. ve M.I. da geldi. Bir süre sonra ortaklar arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ORTAKLARINA ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., belinden çıkardığı tabancayı yanında oturan ortakları B.K. ile M.K.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan B.K. ile M.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan A.T. ile arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobil, Kuşadası-Söke karayolunda önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.