Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile alınan tedbirler kapsamında berberler ve kuaförler de İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Koronavirüs salgınına karşı evlere kapandığımız günlerde berberlerin ve kuaförlerin önemi de ortaya çıktı. Peki, Kuaförler ve berberler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hefed olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor...