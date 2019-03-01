Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin yakında Show TV’de başlıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

Kuaförüm Sensin çok yakında Show TV’de başlıyor!

Kuaförüm Sensin’in Başvuru Formu için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN BAŞVURU FORMU