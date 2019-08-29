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Kuaförüm Sensin'de gergin anlar

Kuaförüm Sensin'in eğlenceli dansları ve sivri çıkışlarıyla dikkat çeken yarışmacısı saç doktoru Berk'in yorumu, jüri üyesi Adnan Serter'i çileden çıkardı. Puanlama sırasında saç doktoru Berk'in modeline yaptığı saç kesiminde kusurlar gören jüri üyesi Adnan Serter makası aldı ve hatalı bulduğu kesimde düzeltmeler yaptı. Kesimi bitiren Adnan Serter puan vermek üzereydi ki, yarışmacı Berk'in yaptığı yorumla stüdyo buz kesti

Kuaförüm Sensin

Saç doktoru Berk, usta isim Adnan Serter'in yaptığı kesimi beğenmediğini söyleyince, deneyimli isimden sert tepki aldı. Adnan Serter genç meslektaşına "Egon boyundan büyük olmamalı" sözleriyle karşılık verdi. Sözlerinden pişman olan Berk'in özür dilemesiyle, Adnan bey genç meslektaşını affetti. Çekişmeli geçen günün sonunda Berk ve Merve  18 puanla birinci olurken, Hayat ve Özlem 14 puanla günü sonuncu olarak tamamladı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!

İşte o anlar:

 

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