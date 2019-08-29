Kuaförüm Sensin'de gergin anlar

Saç doktoru Berk, usta isim Adnan Serter'in yaptığı kesimi beğenmediğini söyleyince, deneyimli isimden sert tepki aldı. Adnan Serter genç meslektaşına "Egon boyundan büyük olmamalı" sözleriyle karşılık verdi. Sözlerinden pişman olan Berk'in özür dilemesiyle, Adnan bey genç meslektaşını affetti. Çekişmeli geçen günün sonunda Berk ve Merve 18 puanla birinci olurken, Hayat ve Özlem 14 puanla günü sonuncu olarak tamamladı.
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İşte o anlar:
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