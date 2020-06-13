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Kuaförüm Sensin’de yine rekabetin ve heyecanın dorukta olduğu bir final yaşandı.

Güne Bilal ve Öncü arasındaki tartışma damga vurdu. Yarışmacılara verilen ortak çalışma süresinde, modellerinin saç örgüsünü Öncü'nün değil eşi makyöz Özlem’in yapması Bilal’i çıldırttı. Özlem’in saç yapmasına isyan eden Bilal ile Öncü arasında sesler yükseldi.

Tartışmalara neden olan çalışmaları ile aldıkları puanlar Öncü, Özlem ve Selen’i kurtarmaya yetmedi ve yarışmanın iddialı ekibi haftanın en düşük puanını alarak veda eden takım oldu.

Bilal, Buse ve Selver ise haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülü paylaştı.

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İşte o anlar;