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Kuaförüm Sensin'de kıskançlık krizi

Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugüne yarışmacı Tuna'nın kıskançlığı damga vurdu

Kuaförüm Sensin

Tuna ve Mira arasında bir süredir devam eden ve gözlerden kaçmayan yakınlaşma, yeni yarışmacı Berk'in Mira'ya iltifatlar yağdırmasıyla başka bir boyut kazandı. Berk'in Mira'yı güzel bulduğunu söylemesi, Tuna'yı kızdırdı.

Mira'ya, hayranı olan bir izleyici tarafından yazılan şiir ve Mira'nın şiir için öpücüklü teşekkürü de Berk'in iltifatlarına eklenince Tuna, Mira'yı kıskandığını itiraf etti. Çekişmeli geçen günün sonunda; Sıla ve Mira 16 puanla, gün birinciliğini Berk ve Merve ile paylaşırken, Mustafa ve Tuna 9 puanla gün sonuncusu oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!
 
İşte Tuna’nın kıskançlık krizi:

 

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