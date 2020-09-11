Kuaförüm Sensin'de nostalji rüzgarı esti!

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Hafta finali yine renkli sohbetlere ve birbirinden güzel sunumlara sahne oldu. Ekipler bu kez gazino yıldızlarının stili; assolist saçı, makyajı ve kostümünü en iyi şekilde yansıtmak için yarıştı. Hafta boyu başa baş geçen mücadelenin finalinde rekabet daha da arttı. 80’lerin sahne yıldızlarını anımsatan stilleri ile modeller yarışmayı nostalji şölenine çevirdi.

Finalde ise en yüksek puanı alan takım Yasin, Yağmur ve Özge 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Renkli karakteri ile dikkatleri çeken kuaför Erdal ve ekip arkadaşları Meltem ve Birten haftanın elenen ekibi oldu. Sunucu Çiğdem Batur, Pazartesi gününden itibaren Kuaförüm Sensin’in yeni formatı ile yayında olacağının müjdesini verdi.

Yeni formatta kuaförler daha zorlu ama daha heyecanlı bir mücadeleye tutuşacak. Kuaförüm Sensin’de artık jürinin belirlediği model ve renk için saçlar kesilip boyanacak. Rekabetin canlı tutulacağı yarışta artık modellerin tümü her hafta değişecek! Her pazartesi 4 yeni model jüriden en yüksek puanı almak için yarışmaya dahil olacak.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;