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Kuaförüm Sensin'de stratejik adımlar!

Show TV'nin ilgiyle izlenen yarışması Kuaförüm Sensin'de final günü heyecan doruktaydı. Yarışmacıların puanlarının birbirine çok yakın olmasıyla adeta nefesler tutuldu

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de final günü yine çok çekişmeli geçti. Puanlar birbirine yakın olunca masalar arasında stratejik adımlar atıldı.

Jüri üyesi Adnan Serter ise kurulan koalisyonlara tepki olarak kullandığı düşük puanlarıyla yarışmacıların kaderini değiştirdi.

Yarışmaya yeni katılan Acun ve Zeynep ilk haftalarından birinci olarak 10 bin liralık ödülü kazanırken, Cihan ve Canan haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden takım oldu.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

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