Kuaförüm Sensin'de sürpiz veda !

Yarışmanın başarılı isimleri Hayat ve Özlem, haftanın birincisi olarak ödülün de sahibi oldu. Haftanın en düşük puanını alan Burcu ve Ateş ise yarışmaya veda edecekti fakat Özlem'in son anda yaptığı sürpriz istek Ateş ve Burcu'nun kaderini değiştirdi.

Oğlundan ayrı kaldığı için sorunlar yaşadığını anlatan Özlem, jüri üyelerine yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Herkesi şaşırtan bu istekle ilgili jüri üyeleri düşünerek karara vardı ve Özlem'in isteği kabul edildi. Hayat ve Özlem yarışmaya veda etti. Böylece Burcu ve Ateş bir hafta daha yarışma şansı yakaladı. Uzun süredir yarışan ve defalarca kez birincilik kazanan Hayat ve Özlem'in vedası herkesi gözyaşlarına boğdu.

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İşte o anlar;