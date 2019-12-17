MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

HABERTURK.COM

Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'de bundan sonra hem televizyon başındakiler hem de jüri üyeleri modellerin kıyafetleriyle beraber son hallerini, sadece puanlamada görüyor.

Heyecanın eksik olmadığı Kuaförüm Sensin’de eğlenceli anlar da hiç bitmedi. Yarışmacılar güne Bilal ve Hasan’ın şakasıyla başladı.

İkizi Hasan’ın yerine masada olan Bilal önce fark edilmedi sonra şakanın anlaşılmasıyla komik anlar yaşandı. Günlerdir süren Hasan-Aslı bakışmaları da nihayete erdi ve ikili, aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu kabul etti. Betül ve Şükran 8 puanla gün sonuncusu olurken, Tayfun ve Serap 24 puanla günü birincilikle tamamladı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;