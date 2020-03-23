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Kuaförüm Sensin'de yeni hafta sürpriz değişikliklerle başladı!

Show TV'nin ilgiyle izlenen programında yeni hafta sürpriz değişikliklerle başladı. Şimdiye kadar en iyi yarışmacılar Best Of'da toplandı

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de yeni hafta sürpriz değişikliklerle başladı. Şimdiye kadar yarışmış en iyi ve en sevilen yarışmacılar Best Of'da bir araya geldi.

Yeni haftada; "Nişantaşı çocuğuyuz" diyen ve pek çok birincilik kazanan Mustafa ve Tuna, esprileri ve marjinal işleriyle ilk günlerinden itibaren dikkat çeken Bilal ve Buse, hem işleri hem de yorumlarıyla hafızalara kazınan Öncü ve Özlem ve yarışmanın renkli simalarından Mira ve Emina ekip olarak Best Of’da yerini aldı.

Yeni haftadaki tek sürpriz bu değildi. Artık Kuaförüm Sensin’de modeller gidici değil, kalıcı. Modeller de ekipleriyle elenene kadar bu rekabetin içinde yer alacak.

Yapılan bir diğer değişiklik ise yarışmacılar arasındaki koalisyon ve adaletsizlik iddialarına noktayı koydu. Bundan böyle sadece jüri üyeleri puan kullanacak.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

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