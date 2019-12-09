Geçen haftanın finalinde kazandıkları birincilikle ödüllerini alırken Sevcan’ın ekip arkadaşı Melek’e sitemiyle başlayan gerginlik yeni haftaya da taşındı. Ekip arkadaşı Sevcan’ın herkesin içinde, sorun yaşadıkları konularla ilgili konuşması Melek’i çok kızdırdı. İkilinin yaşadığı gerginliğin performanslarına nasıl yansıyacağı rakipleri için merak konusu oldu.

Yarışmaya yeni katılan yarışmacılar kuaför Tayfun Ateşoğlu ve makyöz Serap Varol ise farklı tarzlarıyla dikkat çekti. İddialı sözler ile yapılan girişlere alışkın rakipler, Tayfun’un gerginlik istemediğini söyleyerek getirdiği beyaz bayrağı görünce şaşırdı.

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