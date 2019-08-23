Kuaförüm Sensin'de haftanın finali yine çok çekişmeli geçti. Konuk jüri olarak Leyla Bilginel'in de katıldığı yarışmada saçlar boyandı, makyajlar yapıldı, modeller yine inanılmaz değişimler geçirdi!

Final gününün de etkisiyle yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. Elenme ihtimalinin yarattığı gerilim, rakiplerin psikolojik savaşına dönüştü. Yarışmacılar arasındaki çekişme puanlamada da sert tartışmalarla devam etti. Öncü'nün genç ve tecrübesiz olduğunu söylemesi, Mira'yı çıldırttı. Sinirlenen Mira, ağlayarak stüdyoyu terk etti!

Puanlama sonunda, 19. haftada Mustafa ve Tuna, haftayı en yüksek puanla birinci olarak tamamladı ve 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmaya veda eden isimler ise Öncü ve Özlem oldu. Final günü Kuaförüm Sensin stüdyosunda bir ilk yaşandı. Yakında vatani görevini yapacak olan Öncü'nün asker uğurlaması da stüdyoda yapıldı. Öncü'nün asker kınasını, jüri üyesi Adnan Serter yaktı. Yarışmacıların 'En büyük asker bizim asker!' nidaları eşliğinde, Öncü hem yarışmaya veda etti hem de askere uğurlandı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!

İşte Mira’nın stüdyoyu terk ettiği o anlar;