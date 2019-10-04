Kuaförüm Sensin, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri ise Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. İşte Kuaförüm Sensin 125. son bölümde yaşanacaklar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılacak son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlenecek. Sonra da haftanın elenen takımı açıklanacak. Detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Mete Şimşek, makyöz Arzu Gökduman, model Ceren Dalkıç’dan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Merve Eroğlu’ndan oluşan ikinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı makyöz Özlem Kurt model Ezgi Yalçınkaya’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model İlayda Arslan’dan oluşan dördüncü takım boya ve monochrome makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oluyor. Puan durumu belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUFÖRÜM SENSİN'DE BİLAL'İN MODELİ BAYILDI

Kuaförüm Sensin'de dün ekranlara gelen 124. Bölümünde; Kuaför Bilal Ağın, modeli İlayda'nın saçını "Saçım Saçın Olsun" projesine destek olmak için 30 cm olarak kesmek istedi.

İlayda ise bu fikre başta olumlu baksa da daha sonra istemedi. Kesimi yarıda bırakıp yerinden kalkan İlayda, Gözde Kansu'nun yanından geçerken fenalaşıp yere yığıldı. Diğer modeller ise İlayda'ya destek oldu.