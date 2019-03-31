Kuaförler ve makyözler, takımlar halinde, kıyasıya bir rekabete giriyor. Birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazanacağı “Kuaförüm Sensin”de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, her gün programın sunucusu Özge Borak tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.

Kuaförüm Sensin’de 1 Nisan Pazartesi günü kuaför Öncü Aslan, makyöz Özlem Aslan, model Aslıhan Toruk’tan oluşan birinci takım, kuaför Ferit Tural, makyöz Can Özer, model Gözde Kırtaş’tan oluşan ikinci takım, kuaför Nuray Kol, makyöz Emel Kızıl, model Çiğdem Tenemen’den oluşan üçüncü takım ve kuaför Selami Ersoy, makyöz Tuğba Babacan, model Sahra Jabinsa’dan oluşan dördüncü takım kendi tarzlarını yansıttıkları saç modeli ile yarışıyor.

Bu programda birbirinden iddialı 4 takım, onlara eşlik eden modeller, kıyasıya rekabet, bazen mutluluk bazen gözyaşı ama en çok da heyecan ve eğlence sizleri bekliyor!

“Kuaförüm Sensin” 1 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da ilk bölümüyle Show TV’de!