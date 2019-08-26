Kendisini 'saç doktoru' olarak tanıtan ve en büyük hayalinin sokakta yürüyemeyecek kadar ünlü olmak olduğunu söyleyen Berk, yarışma boyunca da sivri çıkışlarıyla dikkat çekti. Ekip arkadaşı Merve de en az Berk kadar iddialıydı, ilk günden yaptığı yorumlarla, rakipleri ile arasında soğuk rüzgarlar esti.

Günün sonunda Mustafa ve Tuna 8 puanla sonuncu olurken, Hayat ve Özlem 20 puanla birinciliği hak etti. Yeni yarışmacılar Berk ve Merve ise ilk günün azizliğine uğrayarak, iddialı çıkışlarının karşılığını puanlarla gösteremedi.

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