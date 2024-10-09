Kuaförün ölümüne neden olan sürücünün cezasında indirim

Antalya'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e çarparak ölümüne neden olan, Burak S'nin (31) yargılanmasına devam edildi.

Söz verilen sanık Burak S. kaza sırasında alkollü olmadığını savunarak, "Bir ses geldi, çok korktum. Aklımın kontrolünü kaybettim. Panikle olay yerinden kaçtım." dedi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Baba Cuma Deniz, duruşma sonrası gazetecilere, Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesinin sanığa verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezası kararına itiraz ettiklerini söyledi.

Sanığın aşırı derecede alkollüyken kullandığı otomobiliyle yüksek hızla oğluna çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini iddia eden Deniz, şöyle konuştu:

"Mahkemeye sanığın olaydan önce içki içtiğine dair adisyon fişini sunduk. Şahıs alkollü, olay yerini terk etmiş, oğlumun ölümüne sebep olmuş, hızlı araç kullanmış ve 32,5 metre oğlumu savurmuş. Görgü tanığı var. Kazadan 3 gün sonra teslim olarak alkollü olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Mahkemede sayın savcımız da suçlu olduğunu, bilinçli taksirle adam öldürdüğünü söyledi."

Deniz, bu karara da itiraz edeceklerini kaydetti.

Anne Cennet Deniz ise oğlunun bir kazaya değil cinayete kurban gittiğini dile getirerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini anlattı.