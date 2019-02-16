Küba: ABD, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için Karayipler'e uçak gönderdi

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Küba, ABD'nin 'insani yardım kisvesi' altında Venezuela'ya müdahalede bulunmak için Karayipler'e özel kuvvetlerini konuşlandırdığını öne sürdü.
Ülkenin komünist gazetesi Granma'da yer alan hükümet açıklamasına göre, ABD askeri uçakları geçen hafta Puerto Rico ve Dominik Cumhuriyeti dahil olmak üzere bölgedeki stratejik yerlere iniş yaptı.
Açıklamada 6-10 Şubat arasında iniş yapan uçaklardan büyük ihtimalle bu ülkelerin hükümetlerinin de bir bilgisinin olmadığı öne sürüldü.
Küba, ABD'nin Venezuela siyasetine karışmasının, göndermek istediği insani yardımdan bin kat daha büyük bir zarara yol açtığı yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Temsilcisi Elliott Abrams ise bunun 'yeni bir yalan' olduğunu söyledi.
Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas da bu iddiayı yalanladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıkamada Venezula krizi ile ilgili olarak bütün seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etmesinin üzerinden üç hafta geçti.
Trump liderliğindeki ABD dahil olmak üzere 50 ülke Guaido'yu başkan olarak tanıdı ve ülkenin erken seçimlere gitmesini talep etti.
Bu talebe direnen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun arkasında ise Çin, Rusya, Küba ve Türkiye gibi ülkeler var.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise 25 ülkenin Venezuela'ya insani yardım göndermek amacıyla 100 milyon dolar topladığını açıkladı.
İnsani yardımın Kolombiya ve Brezilya sınırlarında bulunan mülteci merkezlerine ve Karayip adası Curazao'a gideceği belirtildi.
Guaido, insani yardımın 23 Şubat itibariyle Venezuela'ya girmesini hedefliyor.
Maduro ise Kolombiya sınırına asker konuşlandırdı; böylece insani yardımın girişine izin vermemeyi hedefliyor.
Küba'nın iddiaları arasında ABD'nin 'uluslararası koruma altında zorla insani yardım göndermeye çalışarak müdahalenin zeminini hazırladığı' da var.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise Küba'nın bu iddialarının tamamen yanlış olduğunu belirtti.
BBC'ye konuşan Maduro, ülkesindeki krizin sorumlusunun ABD olduğunu söylemişti.
Maduro, Trump yönetimini "aşırı uçta görüşlere sahip bir çete" olarak nitelendirdi.
Maduro, ülkesine insani yardım gönderilmesine izin vermeme kararına gerekçe olarak insani yardımların, "ABD'nin işgalini meşru gösterme yolu" olduğunu söyledi; ABD'nin "savaş çığırtkanlığı" yaptığını belirtti.
Venezuela uzun zamandır bu yıl yüzde 10 milyonu aşması beklenen hiperenflasyon yüzünden büyük bir ekonomik krizin içinde.
Trump, Maduro'nun görevini bırakmamayı ısrar etmesi üzerine Venezuela'nın özellikle petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar açıklamıştı.
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