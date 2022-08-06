Küba'da akaryakıt tankerine yıldırım düştü 0:00 / 0:00

İHA

Küba'da akaryakıt tankerine yıldırım düştü. Matanzas kentindeki tankerden, yıldırımın etkisiyle kısa süre içinde alevler yükseldi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel tarafından yapılan açıklamada, "Endüstri bölgesinde çıkan yangını yakından takip ediyoruz. Cesur kent yetkililerine, itfaiyeye ve Küba Devlet Petrol Şirketi (CUPET) görevlilerine güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı ise "Yangının ardından can kaybı, yaralanma veya akaryakıtın denize dökülmesi gibi bir durum bildirilmedi" açıklamasında bulundu.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.