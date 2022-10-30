Küba'da tekne kazası: 5 kişi öldü 0:00 / 0:00

AA

Küba basınında çıkan habere göre, göçmenleri taşıyan tekne, ülkenin kuzeyindeki Artemisa kentine bağlı Bahia Honda adasında, sınır muhafızlarına ait gemiye çarptı.

Kazada, biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 23 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, insan kaçakçılığı yapan ve ABD'ye ait bir sürat teknesinin Küba karasularını ihlal ederek sınır birliklerine ait bir gemiye çarparak battığı bildirildi.

Küba'daki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunuldu.