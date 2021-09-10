Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı

AA

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 56'ya yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 747 artışla 720 bin 739'a çıkarken 675 bin 413 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında 5 milyon 955 bin aşkın kişiye 1. doz, 4 milyon 873 bin 393 kişiye 2. doz ve 4 milyon 149 bin kişiye ise 3. doz aşı uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 50 bini geçtiği açıklandı.