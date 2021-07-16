Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 67 kişi yaşamını yitirdi

AA

Küba Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1726'ya yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 479 artışla 263 bin 86'ya yükselirken hastalığı atlatanların sayısı da 219 bin 745 oldu.

Son zamanlarda vaka ve ölü sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmekle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 3 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldığı kaydedildi.