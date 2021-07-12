Küba'da yüzlerce kişi özgürlük talebiyle sokaklara döküldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Küba'da yüzlerce kişi özgürlük talebiyle sokaklara döküldü

Karayip ülkesi Küba'da yüzlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti.

Küba'da yüzlerce kişi özgürlük talebiyle sokaklara döküldü
AA

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösteri yaptı.

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tepki gösterdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, "Özgürlük, korkmuyoruz" şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

- Devlet Başkanı Diaz-Canel, halkı devrimleri korumaya çağırdı

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Diaz Canel, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırarak, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD yönetimini pandemi döneminde Küba'da siyasi istikrarsızlık çıkarmakla, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst etmekle suçladı.

Diaz Canel, son zamanlarda hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek, mevcut durumda evde kalmanın daha doğru olacağını belirtti.

Salgın sonrasında ekonomisi iyice kötüleşen Küba'da halk, ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı çekiyor.

Görgü tanıkları, ülkede Ağustos 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterisinin yapıldığını ifade ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Yüksek hızlı güneş fırtınası bugün Dünya'yı vurabilir!
DÜNYA Yüksek hızlı güneş fırtınası bugün Dünya'yı ...
Hindistan'da yıldırım düşmesi: İlk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi hayatını ...
Tokyo oteli ‘‘yalnızca Japon’’ asansör işaretinden dolayı özür diledi
DÜNYA Tokyo otelinden özür
SON DAKİKA: Küba'da halk 'özgürlük talebiyle' sokaklara döküldü!
DÜNYA Küba'da halk sokaklara döküldü!
Japonya'da şiddetli yağmur uyarısı: 245 bin kişiye tahliye emri!
DÜNYA Japonya'da tahliye emri
Jacinda Ardern: APEC ekonomileri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı yaşadı
DÜNYA Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, APEC toplantısına ...
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
DÜNYA Hindistan'da vaka sayılarında düşüş!
297 YERDE... Son dakika: Kanada'da yangınlar durmuyor!
DÜNYA Kanada'daki orman yangınları kontrol altına ...
UTANÇ! Son dakika: İngiltere İtalya maçı sonrası ırkçı saldırı
DÜNYA İngiltere'de penaltıları kaçıran siyahi isimlere ...
Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi sandıktan birinci çıktı
DÜNYA Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi sandıktan ...