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Kübalı diplomat Kolombiya protestolarının ortasında sınır dışı edildi

Kolombiya’da devam eden vergi reformu protestoları ortasında Kübalı diplomat ülkeden sınır dışı edildi. Küba, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı Küba’ya çağırdı.

Kübalı diplomat Kolombiya protestolarının ortasında sınır dışı edildi
Kübalı diplomat Kolombiya'dan sınır dışı edildi
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Reuters

Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum, Kolombiya’nın başkenti Bogota'daki Küba Elçiliği’nde görev yapan diplomat Omar Rafael García Lazo’yu ‘‘Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’’ni ihlal etmekle suçladı. Kübalı diplomat Kolombiya'da devam eden protestolar ortasında ülkeden sınır dışı edildi.

Komünist yönetimin hâkim olduğu Küba son yıllarda Ekvador ve Bolivya’daki muhafazakâr hükûmetlerince, ülkelerindeki protestoları kışkırtmakla suçlanıyor. Latin Amerika bölgesinde sosyalizmi önlemek için muhafazakâr hükûmetler Donald Trump ile iş birliği halindeydi.

Küba Dışişleri Bakanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘‘Haksız eylem, uluslararası toplumun ve Kolombiya toplumunun dikkatini, onlarca kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan askeri ve polis güçlerinin gösterilerinin şiddetli baskısından uzaklaştırmayı amaçlıyor.’’ ifadelerini kulandı.

Küba devlet medyası tarafından da geniş yer bulan Kolombiya’da başlayan vergi reformu protestoları özellikle Kübalı yorumcular tarafından hükûmet, polis şiddetini engellemediği için eleştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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