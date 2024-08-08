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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalyanın sahibi oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalyanın sahibi oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:51
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        Boks 63,5 kiloda altın Kübalı Borges'in
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 63.5 kilonun finali yapıldı.

        Kübalı Erislandy Alvarez Borges, Fransız Sofiane Oumiha'yı 3-2 kazanarak altın madalya'nın sahibi oldu.

        Bu kategoride Gürcistanlı Lasha Guruli ve Kanadalı Wyatt Sanford bronz madalya elde etti

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