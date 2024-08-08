Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalyanın sahibi oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya elde etti.
Giriş: 08.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:51
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 63.5 kilonun finali yapıldı.
Kübalı Erislandy Alvarez Borges, Fransız Sofiane Oumiha'yı 3-2 kazanarak altın madalya'nın sahibi oldu.
Bu kategoride Gürcistanlı Lasha Guruli ve Kanadalı Wyatt Sanford bronz madalya elde etti
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