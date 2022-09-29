Kubilay Aka ile aşk yaşayan Danla Bilic suskunluğunu bozdu! "Hakkımda duyduğum en yanlış ve saygısız tespit!"

"BEN HİÇ BOŞTA KALMIYORUM!"

Danla Bilic gelen yorumun üzerine şu cevabı verdi:

"Hakkımda duyduğum en yanlış ve saygısız tespit. Eğer böyle olsaydı benim saçlarım siyah falan olmalıydı. Çünkü ben hiç boşta kalmıyorum"