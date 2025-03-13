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        Kübra Dağlı altın madalya kazandı!

        Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, 2025 Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası serbest stil çiftler kategorisinde partneri Emirhan Muran ile altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:58
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        Kübra Dağlı altın madalya kazandı!
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Kübra Dağlı, 35 ilden 800'den fazla tekvandocunun katıldığı Adana'daki Serinevler Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada mücadele etti.

        Turnuvada başarılı bir performans sergileyen Red Bull sporcusu Dağlı, serbest stil çiftlerde partneri Emirhan Muran ile altın madalyaya ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, diz sakatlığı sonrası yeterince hazırlanamamanın verdiği tedirginlikle maçlara çıkmasına rağmen sakatlık yaşamadan turnuvayı başarıyla tamamladıklarına değinerek, "Şimdi, tekrar eski performansıma dönmek için çalışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

        Kübra Dağlı, 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Estonya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarına başladı.

        Dağlı, Ankara'da ekim ayında düzenlenen 2024 Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda da Emirhan Muran ve Furkan Bayrak ile Türkiye şampiyonu olarak, iki altın madalya elde etmişti.

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