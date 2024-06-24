Hakkari- Van kara yolundaki Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine gelen Kübra Gültekin (20), iddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında cep telefonuyla konuştuktan sonra önce çanta ve ayakkabısını uçurumdan attı, ardından kendisi atladı.

150 METRELİK UÇURUM DHA'da yer alan habere göre Gültekin'in yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip uçurumdan atladığını görenlerin ihbarı sonrası bölgeye İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

POLİS DALGIÇ EKİPLERİ ARAMAYA KATILDI Bölgeye gelen ekipler, termal görüntüleme gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları ile çalışma başlattı. Sabaha kadar süren çalışmalara, Van'dan gelen su altı polis dalgıç ekibi ve rafting ekibi de botla destek verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Çalışmalar sonucu Gültekin'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından Zap Suyu'nda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.