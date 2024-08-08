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        Haberler Yaşam Kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su verdi

        Kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su verdi

        Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknikeri Mehmet Akif Erdoğan, uçarken kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su içirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:01
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        Kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su verdi
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        Amasya Belediyesi'ne ait hayvan barınağının bahçesinde oturan veteriner teknikeri Mehmet Akif Erdoğan'ın kucağına yavru serçe düştü.

        Erdoğan, kuşa şırıngayla su içirip, beslenmesine yardımcı oldu.

        Yavru serçenin bakımını da yapan Erdoğan, "Hayvan barınağında bakımlarını yaptığımız can dostlarımızın işlemleri bittikten sonra, bahçede bankta oturuyordum. O sırada uçmak isteyen yavru serçe bir anda kucağıma kondu. Ben de sıcaklardan bunaldığını fark ettiğim minik dostumuza şırıngayla su içirip, beslenmesine yardımcı oldum. Yavru serçemizi 1 gün misafir edip, gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına salacağım" dedi.

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