Gaziantep-Kilis karayolunda kucağında çocukla birlikte seyir eden kadın sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından durduruldu. Gerekli evrakları kontrol edilen kadın sürücüye para cezası kesildi

İHA'nın haberine göre, Gaziantep-Kilis karayolunda Halep Bulvarı'ndan Emek Mahallesi istikametine seyir eden Z.B. idaresindeki araç, görenleri şaşırttı. Kucağında çocuğuyla yaklaşık 10 kilometre trafikte seyir eden kadın sürücü, vatandaşların ihbarı üzerinde polis ekiplerince Ali Nadir Ünler Bulvarı'nda durduruldu. Sürücünün evrakları kontrol eden ekipler, aracın arka plakasının da bulunmadığını tespit etti. Aracın arka tarafında da çocukların bulunduğu belirlenen otomobilin sürücüsüne, kucağında çocukla direksiyon kullanması ve plakası bulunmaması nedeniyle para cezası kesildi.

Kadın sürücü, kucağından ayırmadığı çocuğunu kesilen cezanın ardından yanındaki koltuğa oturtarak, yoluna devam etti.

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