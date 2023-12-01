Küçük bir mucize sayılabilecek kadar harika olan fotoğraf kareleri
Hayatın bazı anları o kadar eşsizdir ki kısa bir an olmasına rağmen onu gördüğünüz için kendinizi şanslı hissedersiniz. Hatta kimileri, bunu sonsuza dek hatırlayacağı bir fotoğraf karesine çevirecek kadar talihlidir.
“Teksas'taki kış fırtınası sırasında Austin'de bulduğum donmuş çiçek.”
“Güneş ışığı tam olarak doğru şekilde vuruyor.”
“Bugün gökyüzünde tuhaf bir daire gördüm. Pek çok kişi fotoğraf çekmek için kenara çekildi."
“Çiğ yumurtamın sarısında 5 rakamı var.”
"Bu renkli camlar okyanustaymışız gibi görünmemizi sağlıyor."
"Bir sincabın fotoğrafını o kadar yakından çektim ki gözündeki yansıma telefonumu ve çam fıstıklı elimi gösteriyor."
"Bu bulut bir kasırgaya benziyor."
“Arabamızda beliren bu kış manzarası”
“Geçen baharda fotoğrafını çektiğim kabarcıklı bulutlar.”
“Bu izi gri bir kurdun karda uyuduğu yerden buldum. Kaburgalarını bile görebiliyorsun!”
"Bu palmiye ağacı meşe ağacının ortasından büyüyor."
"AirPod'a benzeyen bir kabuk buldum."