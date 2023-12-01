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        Haberler Yaşam Küçük bir mucize sayılabilecek kadar harika olan fotoğraf kareleri

        Küçük bir mucize sayılabilecek kadar harika olan fotoğraf kareleri

        Hayatın bazı anları o kadar eşsizdir ki kısa bir an olmasına rağmen onu gördüğünüz için kendinizi şanslı hissedersiniz. Hatta kimileri, bunu sonsuza dek hatırlayacağı bir fotoğraf karesine çevirecek kadar talihlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:16
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        1

        “Teksas'taki kış fırtınası sırasında Austin'de bulduğum donmuş çiçek.”

        2

        “Güneş ışığı tam olarak doğru şekilde vuruyor.”

        3

        “Bugün gökyüzünde tuhaf bir daire gördüm. Pek çok kişi fotoğraf çekmek için kenara çekildi."

        4

        “Çiğ yumurtamın sarısında 5 rakamı var.”

        5

        "Bu renkli camlar okyanustaymışız gibi görünmemizi sağlıyor."

        6

        "Bir sincabın fotoğrafını o kadar yakından çektim ki gözündeki yansıma telefonumu ve çam fıstıklı elimi gösteriyor."

        7

        "Bu bulut bir kasırgaya benziyor."

        8

        “Arabamızda beliren bu kış manzarası”

        9

        “Geçen baharda fotoğrafını çektiğim kabarcıklı bulutlar.”

        10

        “Bu izi gri bir kurdun karda uyuduğu yerden buldum. Kaburgalarını bile görebiliyorsun!”

        11

        "Bu palmiye ağacı meşe ağacının ortasından büyüyor."

        12

        "AirPod'a benzeyen bir kabuk buldum."

        13

        "Yakınımdaki nehir sular altında kaldı, sonra dondu, sonra su çekilerek ağaçların üzerinde asılı duran buz tabakalarını bıraktı."

        14

        “Bu şeyi kumun üzerinde buldum. Yavaş hareket ediyor, suda yüzüyor.”

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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