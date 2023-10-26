Küçük bir şeyden şüphelenen anne kızının kanser olduğunu ortaya çıkardı

Küçük bir şeyden şüphelenen anne kızının kanser olduğunu ortaya çıkardı

1 Şurada Paylaş!









Nicole Dodge ismindeki bir anne, 2 yaşındaki kızında çok küçük ama hayat kurtaran bir şey fark etti. 2022 yılında anne, Natalie'nin kolunu garip bir şekilde hareket ettirdiğini keşfetti.

Başlangıçta Nicole bunun bir omuz yaralanması olabileceğinden şüphelendi. Ancak semptomların devam etmesi, anneyi tıbbi yardım almaya yöneltti.