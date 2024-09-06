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        Haberler Gündem Güncel Küçük Çamlıca ile Ünalan arasında ring seferleri | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da Küçük Çamlıca ile Ünalan arasında ring seferleri başlatıldı

        İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Küçük Çamlıca ve Ünalan mahalleleri arasında ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla ring seferleri başlatıldı. Üsküdar Belediyesi, ring seferlerinin güzergah ve saatlerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:03
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        Küçük Çamlıca ile Ünalan arasında ring seferleri
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        İstanbul Üsküdar'da Küçük Çamlıca ile Ünalan mahalleri arasında ring seferleri başlatıldı.

        Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ring seferleriyle hem mahalle içi ulaşım desteklenecek hem de metro ve metrobüs hatlarıyla entegreli bir şekilde yakın çevre bağlantıları güçlenecek. Hayata geçirilen seferlerle ilçe sakinleri daha sık ve hızlı bir şekilde ulaşım imkanına kavuşacak.

        Gaziler'den başlayan seferler saat 08.00'den akşam 17.00'ye kadar saat başı olacak şekilde düzenlenecek.

        Bu güzergahta araçlar Bulgurlu Caddesi, Çilehane Yolu Caddesi, Bodrumi Cami Sokak, Şehit Timur Aktemur Caddesi, Baraj Yolu Alt Sokak, Ayazma Caddesi, Çağla Sokak, Adilbey Sokak, Şair Mehmet Akif Ersoy Sokağı ve Uzundere Sokak'tan geçecek.

        Ünalan Metro durağından başlayacak seferler ise saat 08.30'dan akşam 17.30'a kadar yine her saat başı yapılacak.

        Bu güzergah ise, Barajyolu Sokak, Şehit Timur Aktemur Caddesi, Bodrumi Cami Sokak, Çilehane Yolu Caddesi, Bulgurlu Caddesi, Uzundere Sokak, Şair Mehmet Akif Ersoy Sokağı, Adilbey Sokak, Çağla Sokak ve Ayazma Caddesi'ni kapsayacak.

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