Küçük çocuğu hastaneye ulaştırmak için 8 saat tipiyle mücadele ettiler

AA

Doğubayazıt ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Bezirhane köyüne bağlı Samanlı mezrasında yaşayan Yıldız, evinde aniden rahatsızlandı Yıldız'ın ailesi ve köylüler, yüksek ateş şikayetiyle durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, söz konusu mezra yolunun tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle ilçe özel idare ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, 8 saatlik çalışmanın ardından Yıldız'ın yaşadığı Samanlı mezrasına ulaştı.

Tipinin yer yer kar fırtınasına dönüştüğü bölgeye ulaşamayan ambulans ise mezraya yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Güllüce köyünde bekledi. Minik Abdülsamed, annesi Hülya Yıldız ile iş makinesine bindirilerek önce Güllüce köyüne ardından da ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Abdülsamed'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 ve jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışarak mezraya ulaştıklarını söyledi.