Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!

Kağıthane'de anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun okul bahçesinde unutulduğu iddia edildi. Anne Dilek Ergül, 2 saat boyunca anaokulu bahçesinde tek başına kaldığını iddia ettiği okul hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre görüntüleri sosyal medyada gören bir başka veli ise tepki göstererek çocuğunun kaydını anaokulundan aldı. Çocuğun okul bahçesinde dakikalarca tek başına ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü meydana geldi. Anaokulunun ilk gününde tüm öğrenciler ders yaparken çocuğunun bahçede tek başına bırakıldığını iddia eden anne Dilek Ergül, anaokulu hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri sosyal medyada izleyen bir başka veli ise, ağlayanın kendi çocuğu olduğunu düşünerek olay yerinde okula tepki gösterdi. Görüntüleri izleyen veli çocuğunu okuldan alacağını ifade etti. REKLAM Görüntülerde, çocuğun okulun bahçesinde tek başına kalıp bir süre ağladığı, o esnada görüntüleri çeken kişinin, "Burası özel bir kreş, çocuk 2 saattir ağlıyor, hiçbir yetkili, hiçbir görevli gelip de ilgilenmiyor. Bu kreşin ismini alarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayacağım. Lütfen çocuklarınızı verdiğiniz kreşleri, özenle seçerek verin, yoksa bütün gün bu şekil ağlıyor çocuklar. İlgilenen hiçbir görevli yok" şeklinde ifadeler kullandığı, o sırada da çocuğun oyun masasını duvar kenarına getirip üstüne çıktıktan sonra kadından yardım istediği anlar görülüyor.

"NEFESİ KESİLENE KADAR AĞLAMIŞTI" Bahçede unutulduğu iddia edilen çocuğun annesi Dilek Ergül, "Oğlumun ilk günüydü, biraz oyun oynadıktan sonra okuldan ayrıldım. Çocuğu almaya gittiğimde nefesi kesilene kadar ağlamıştı ve halen ağlıyordu. Normal olduğunu söylediler, aldım eve götürdüm. Ertesi gün okula gittiğimde bir konu hakkında müdürle konuşmak istediğimi söyledim. Büyük ihtimalle onlar bu konuyu öğrendiğimi düşünüp kendileri konuyu açmak istediler. Şöyle bir olay yaşanmış; oğlumu bahçede bıraktıklarını, 15 saniyeliğine oyun hamuru almaya gittiklerini söylüyorlar. O sırada karşı binadan bir kişi çocuğun videosunu çekiyor, bunu sosyal medyada paylaşıyor. Onlar bu videoyu kaldırtıyorlar. Ben o kişiye ulaşarak bu videoları aldım, izliyorum. Yaklaşık 3 dakika videolar. Çocuk, 'Beni kurtarın, ben burada kayboldum’ diye bağırıyor. Çocuk her şeyin farkında aslında, kapı açık içeri giremiyor. Benim tahminim, çocuk korkutulduğu için içeri giremiyor. O camdan seslenen kadına da, 'Beni buradan kurtar, yardım et' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.