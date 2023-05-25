Konya’da bir vincin yaya üst geçidine çarpması sonucu üst geçitte bulunan çocuğun aşağıya düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Cengizhan U. idaresindeki vinç, Yaşar Doğu Üst Geçidi'ne çarptı.
Bu sırada üst geçitte yürüyen 11 yaşındaki F.K.Ç. çarpmanın etkisiyle kopan beton parçalarıyla birlikte aşağıya düştü. Kopan beton parçaları yoldan geçen M.K. idaresindeki otomobil ile A.K. yönetimindeki otomobile de çarptı. Olayda yaralanan F.K.Ç. hastaneye kaldırılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun yürüdüğü sırada vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalarla birlikte aşağıya düştüğü görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR