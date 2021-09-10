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Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf oyuncuları kim, konusu ne?

BKM Film imzasıyla beyaz perdeyle buluşan Küçük Esnaf filmi sosyal medyanın gündeminde. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak gibi isimlerin de yer aldığı Küçük Esnaf filmi Star TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Küçük Esnaf oyuncuları kim? Küçük Esnaf nerede çekildi, konusu ne?

Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf oyuncuları kim, konusu ne?

2016 yılında vizyona giren komedi filmi Küçük Esnaf'ın yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Ufuk Bayram, Zeynep Koçak ve İbrahim Büyükak tarafından yazılan hikayenin beyaz perdeye aktarıldığı Küçük Esnaf filmi hakkında merak edilenleri derledik...

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?

Çekim mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Küçük Esnaf filminin İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva semtlerinde çekildiği biliniyor. Küçük Esnaf filminin konusu ise şöyle:

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil

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