2016 yılında vizyona giren komedi filmi Küçük Esnaf'ın yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Ufuk Bayram, Zeynep Koçak ve İbrahim Büyükak tarafından yazılan hikayenin beyaz perdeye aktarıldığı Küçük Esnaf filmi hakkında merak edilenleri derledik...

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?

Çekim mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Küçük Esnaf filminin İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva semtlerinde çekildiği biliniyor. Küçük Esnaf filminin konusu ise şöyle:

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil