Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin öne çıkan çıkan isimlerinden İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın kaleme aldığı Küçük Esnaf filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Son yılların sevilen komedi filmlerinden Küçük Esnaf filmi hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz...
KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil
KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?
Çekim mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Küçük Esnaf filminin İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva semtlerinde çekildiği biliniyor. Küçük Esnaf filminin konusu ise şöyle:
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.
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