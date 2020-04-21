Küçük Eymen’den akranlarına

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle evden eğitimini sürdüren Kırda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan'ı hep birlikte balkonlarda kutlamak için "Ben evde, sen evde, bayram günü Ata'mızın izinde." sloganıyla video hazırladı.Pazaryeri Beşeylül İlkokulunun sosyal medya hesabında videoyu paylaşan Kırda, akranlarından 23 Nisan günü 12.00'de en güzel elbiselerini giyip balkona çıkmalarını istedi.Kırda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kovid-19 sebebiyle evlerde kutlayacaklarını söyledi.Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu süreçte arkadaşlarını balkona toplamak için çağrıda bulunduğunu anlatan Kırda, "Onları şarkımızı balkonlardan hep birlikte söylemeye bekliyorum." diye konuştu.Baba Ümit Kırda ise 23 Nisan'a yaklaşırken her çocuğun heyecanlandığını dile getirerek, "Bayramın sessiz sedasız geçmesine gönlümüz razı olmadı. Oğlum çektiği videoda arkadaşlarına seslendi, herkesi balkonlara davet etti. Biz de aileleri olarak onların söyleyeceği şarkılara alkışlarla destek olacağız." ifadelerini kullandı.- "Milli ve manevi değerlerine sahip gençleri kutluyorum"İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de Kırda'nın çağrısının kısa sürede karşılık bulduğunu belirtti.Çağrıyı duyan her çocuğun "balkonda bayram" için heyecanlandığını anlatan Ekinci, "Milli ve manevi değerlere sahip tüm öğrencilerimizi kutluyoruz." dedi.