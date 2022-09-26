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Haberler Gündem 3. Sayfa Küçük Feyza kanalda boğuldu
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Adana'da sulama kanalına düşen küçük Feyza boğuldu

Adana'da, Suriye uyruklu kız çocuğu, sulama kanalına düştü. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan küçük kız, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Küçük Feyza kanalda boğuldu
Küçük Feyza kanalda boğuldu
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AA

Adana'da sulama kanalına düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Feyza El Süleyman, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Sudaki kız çocuğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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