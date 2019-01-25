Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Mahkeme heyeti, bilirkişiler, tanıklar. Hepsi olayı aydınlatmak için toplandılar. Parkta oynarken sırtından vurulan Hira Nur'un davasında olay yerinde keşif yaptılar.



SUÇLAMALARI REDDETTİ, MAHKEME KEŞİF KARARI VERDİ



Kurban bayramın birinci günü Pendik'te, bir sitedeki çocuk parkında yaralandı Hiranur Demircan. "Ben yapmadım" diyen komşu Barış Balcı önce serbest kaldı, ardından tutuklandı. Hakkında açılan davada hakim karşısına çıktığında da yine "Ben ateş etmedim" dedi. İddiaları reddetti.Küçük Hira Nur'u yaralayan merminin nereden ateş edildiğinin tespiti için yargılamayı yapan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, olay yerinde keşif kararı aldı.



MAHKEME VE BİLİRKİŞİ HEYETİ OLAY YERİNDE



Polis ekipleri güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme heyeti olay yerine geldi. Bilirkişilerle beraber Hira Nur Demircan'ın vurulduğu noktada incelemeler yaptı. Olaya tanık olan çocuklar o anları yeniden yaşadılar. Mahkeme heyetine ve bilirkişilere olay günü yaşananları anlattılar.Hira Nur'un ailesi ve tarafların avukatı da keşifte yer aldı.



SANIĞIN EVİNDE DE İNCELEME YAPILDI



Mahkeme heyeti parktaki incelemelerinin ardından sanık Barış Balcı'nın evine gitti. Orada da incelemelerde bulundu. İddiaya göre Barış Balcı sinekliğin arkasından ateş açmıştı. Açtığı ateş önce bir mermere, ardından Hira Nur Demircan'ın sırtına isabet etmişti. Olayın nasıl meydana geldiği bilirkişilerin hazırlayıp mahkemeye sunacağı raporla netleşmiş olacak.



"SES GELDİ, ANNE BENİ VURDULAR DEDİM"



Küçük kız o anları da anlattı. Tedirginlikle yaşadıklarını sözlerine döken Hira Nur, "Bayram sabahı adamı deli etmeyin gidin aşağıda oynayın yer yok mu gidin aşağıda oynasanıza dedi. Ben adamın elini gördüm. Siyah bir şey vardı. Çat diye büyük bir ses geldi. Elimi sırtıma attım. Anne beni vurdular dedim" dedi.



"BİR İNSANI ÖLDÜRMENİN SUÇU NE İSE..."



Hira Nur'un annesi Selinay Demircan ise her şeyin ortada olduğunu söyleyerek, davada ağır bir ceza beklentilerinin olduğunu dile getirdi. "Bizim beklediğimiz şey şu ki, bir insanı öldürmenin suçu ne ise o cezayı bekliyoruz"