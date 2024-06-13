Küçük hücreli akciğer kanserinde 20 yıl sonra umut ışığı

Amerikan Kanser Kongresinde paylaşılan bilimsel çalışmayla küçük hücreli akciğer kanserlerinde uygulanan akıllı tedavi yönteminin hastalığın tekrarlama riskini yüzde 27 oranında azalttığı ortaya konuldu.

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 31 Mayıs-4 Haziran'da Şikago'da düzenlenen Amerikan Kanser Kongresinde (ASCO2024) paylaşılan yeni gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin ana temasının bu sene "kanser yönetimi" olduğunu ifade eden Altuntaş, "Artık önümüzdeki süreçte sadece kanser tedavisi değil, kanser yönetimine odaklanmalıyız. Hastanın, hastalığın önlenmesinden yas danışmanlığına kadar bütün bir sürecinin her aşamasını geliştirmeliyiz" diye konuştu.

REKLAM Sağlık alanında klinik araştırmalara katılmak ve bunu teşvik etmek gerektiğini dile getiren Altuntaş, kongrede kanserle mücadelede yeni bir ilaca dair gelişmelerin de konuşulduğunu aktardı. Dünyanın kanser tedavisinde farklı noktaya gittiğine dikkati çeken Altuntaş, "Önümüzdeki süreçte bunun klinik yansımalarını göreceğiz" dedi. Kongrede lenfoma kanserinin tedavisine ilişkin yeni gelişmelerin de ele alındığını belirten Altuntaş, yenilikçi tedavilerle başarı oranının yüzde 80'lere kadar çıktığını vurguladı. Altuntaş, "Kanser hastalarının yaşam süreleri uzamakta, yaşam kaliteleri her geçen gün artmaktadır. Lösemi, lenfoma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları artmıştır" diye konuştu.